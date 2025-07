Reja: "Giusto che ADL chieda garanzie per Osimhen. Acquisti in attacco? Farei questi due colpi"

"La trattativa Osimhen ovviamente è complessa. Pensavo che si chiudesse ieri per volontà del Galatasaray, mi sa che si andrà avanti ancora. Con Osimhen non c'è mai nulla di scontato. Non è un'operazione facile, De Laurentiis ha avuto qualche problema in precedenza col Galatasaray, quindi - ha detto l'ex allenatore di Napoli e Lazio Edy Reja a Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre' - vorrà chiarire bene tutti gli aspetti. Il presidente è molto abile su questi aspetti, fossi nei tifosi sarei per questo tranquillo.

Ndoye? Secondo me il Bologna deve prima trovare il sostituto adeguato e poi aprirà alla cessione. Adesso il Napoli deve fare due operazioni, l'attaccante centrale e l'altro esterno offensivo. Sicuramente gli azzurri si riproporranno per lo scudetto. Se dovesse centrare tutti gli acquisti in programma e che leggo il Napoli sarebbe ancora più forte anche in chiave Champions. Per quanto riguarda l'attaccante,andrei più su Nunez rispetto a Lucca, è la mia opinione personale. Magari Conte preferisce Lucca, è lui che decide.

Lookman? Magari, è straordinario. De Bruyne? Ho avuto giocatori di talento come Hamsik e Lavezzi, poi alla Lazio ho avuto Milinkovic-Savic, a Napoli uno come De Bruyne no, il progetto stava cominciando a crescere con Marek e Pocho"