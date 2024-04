Accardi: “Dubbi su Manna? Ricordiamoci quando arrivò Giuntoli, erano gli stessi"

L'agente Beppe Accardi ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte.

L'agente Beppe Accardi ha parlato ai microfoni di 'Marte Sport Live' su Radio Marte: “Tutti ci poniamo la domanda se Manna sia l’uomo giusto per il Napoli, ma non dimentichiamo che quando arrivò Giuntoli ci ponevamo la stessa domanda. Il direttore sportivo a Napoli si confronterà con l’area scouting, che è composta da ottimi professionisti, e dovrà avere una grande capacità di gestire soprattutto i rapporti tra Presidente, squadra, allenatori.

Il Napoli deve provare a programmare la prossima stagione con calma, poi se arriverà l’Europa ancora meglio. Ma il primo obiettivo deve essere il futuro del Napoli, che non deve dipendere strettamente dalla qualificazione alle coppe europee. Sono infine molto felice, da ex giocatore, per la promozione della Cavese in serie C: il presidente sta investendo, ha portato professionisti in società, ha fatto tesoro degli errori fatti in passato e finalmente la Cavese è tornata in un campionato professionistico meritatamente”.