Accardi: "Insigne a Toronto? Anche quando ci andò Giovinco nessuno se l'aspettava"

Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Beppe Accardi, agente: "Offerta del Toronto per Insigne tentativo di depistaggio? Non vedo perché dovrebbe esserlo. Quando Giovinco andò in America nessuno se l’aspettava, fu una scelta economica, poi rifatta quando andò a giocare nei paesi arabi. Se la metti sull’aspetto economico sei un deficiente se non ci vai, se la metti sull’aspetto del campo è una idiozia andare in Canada. Se Insigne vuole andare a vivere un’esperienza di vita, è un’esperienza davvero incredibile. Se davvero il Newcastle offre 7 milioni c’è una grande differenza con gli 11 offerti dal Toronto, ma solo parlando economicamente. Sono stato il primo giocatore che a 31 anni e mezzo decise di andare a giocare in Indonesia e lo feci per scelta di vita. Volevo capire cosa c’era in Indonesia, poi è ovvio che ti danno un sacco di soldi e per quello cambi".