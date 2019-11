Accardi: “L’ambiente non è tranquillo, ma Ancelotti è capace e risolverà la situazione”

L'operatore di mercato Beppe Accardi parla a Marte Sport Live: “C’è qualcosa che non fa stare l’ambiente tranquillo a Napoli e lo si capisce da ciò che accade in campo. La squadra deve concentrarsi a trovare serenità e mi rendo conto che non è facile perché tutti si aspettavano qualcosa in più, ma il gruppo deve isolarsi e trovare serenità. Ancelotti è un allenatore capace, sa venire fuori da questi momenti delicati e non va toccato. Anche i grandi allenatori se non hanno una società capace di gestire momenti di crisi diventa difficile.