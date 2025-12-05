Accardi: “Napoli e Milan hanno gli allenatori più intelligenti del campionato”
“La Fiorentina? Da quando è morto Joe Barone determinati equilibri sono venuti a mancare”. Così a TuttoMercatoWeb.com l’operatore di mercato Beppe Accardi.
I viola come possono rialzarsi?
“Bisogna stare uniti. Oggi non è facile. Devono remare tutti dalla stessa parte. La questione dell’allenatore è sempre un falso problema”.
In che senso?
“Se funziona la società, funziona anche l’allenatore. Comunque il campionato è lungo, può ancora succedere di tutto”.
Chi vincerà lo Scudetto?
“Dico Milan. Insieme al Napoli ha l’allenatore più intelligente del campionato italiano”.
Si avvicina gennaio. Che mercato sarà?
“Niente colpi esagerati. Ma mi aspetto innesti mirati dall’Inter. Dovrebbe fare tanto la Fiorentina. Il Napoli dipende dalla condizione fisica di certi calciatori. E la Roma non credo che toccherà molto”.
