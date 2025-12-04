L’ex giallorosso Pruzzo: “Su Koné è sempre fallo a velocità normale! Roma-Napoli da 0-0”

L’ex bomber giallorosso Roberto Pruzzo, intervenuto a Radio Radio Mattino - Sport e News, ha parlato dell'episodio che ha portato al gol di Neres in Roma-Napoli, con i capitolini che hanno protestato per un presunto fallo di Rrahmani su Koné ad inizio azione: “A velocità normale, quello di Rrahmani su Koné è sempre fallo! Come ha fatto l’arbitro Massa a essere così sicuro della decisione senza nemmeno ricorrere al VAR? Ci voleva un occhio di falco per vedere bene a occhio nudo. Gasperini? Più di questo non può fare… Che cambi poteva fare? Quelli ha di giocatori, non può inventarsi nulla.

La partita è stata persa per un episodio, era un match da 0-0“.