Spalletti torna a Napoli, Giletti: "Higuain ha tradito, lui no: riceverà applausi al Maradona"

Come sarà accolto Luciano Spalletti a Napoli? Ne ha parlato il giornalista e conduttore televisivo Massimo Giletti, noto tifoso bianconero, nel corso di un'intervista rilasciata a Kiss Kiss Napoli: "Verrà accolto al Maradona con un grande applauso se conosco i tifosi del Napoli. La situazione di Spalletti è differente da Higuain che effettivamente ha tradito Napoli, Spalletti è passato prima dalla Nazionale e, con il Napoli, è stato un addio un po forzato".

Poi sulla partita ha aggiunto: “Quello moderno è un calcio molto fisico, per i calciatori non c’è tempo di rifiatare, il dio denaro è il colpevole di tutto ciò. Oggi le rose sono di 25-26 calciatori formate di almeno 18 titolari. Lobotka è un’assenza pesante, certo nemmeno la Juventus ha un regista, perché Locatelli è un’ottima mezz’ala ma non è un regista. Spalletti aiuterà ad affrontare il Napoli in un modo diverso dalle altre volte".