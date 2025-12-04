Il milanista Ordine: "L’infortunio di Lobotka è un calcio negli stinchi per il Napoli”

Ospite di Tutti Convocati su Radio 24, il giornalista di fede rossonera Franco Ordine ha commentato il nuovo infortunio in casa Napoli, lo stop di Stanislav Lobotka. Nel momento più caldo della stagione con la Juventus alle porte, il Benfica in Champions League settimana prossima e l'imminente inizio della Supercoppa Italiana, il Napoli dovrà dunque fare a meno del suo play di centrocampo. Ecco le sue parole: “Ci sono segnali preoccupanti in casa azzurra dopo la notizia dell’infortunio di Lobotka che rappresenta un vero calcio negli stinchi per il Napoli, già privo di Anguissa e Gilmour”.