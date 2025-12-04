Hasa: "Avrei voluto esordire in Serie A col Napoli! Ho scelto la Carrarese per giocare"

vedi letture

Luis Hasa si sta imponendo in Serie B, confermando le grandi attese che lo accompagnano sin dai tempi del settore giovanile della Juventus. Dopo il passaggio al Lecce e l’arrivo al Napoli, il talento italo-albanese classe 2004 sta vivendo un’importante fase di maturazione alla Carrarese, dove è approdato in prestito per trovare continuità e minuti. Nella scorsa stagione Hasa aveva fatto parte della rosa del Napoli campione d’Italia guidato da Antonio Conte, senza però riuscire a esordire in Serie A. Un rimpianto che il giovane centrocampista non nasconde nel corso di un’intervista rilasciata a Cronache di Spogliatoio: “Ho un solo grande rimpianto dopo Lecce e Napoli: il mancato esordio in Serie A. Vorrei averlo fatto anch’io. Ma so che lavorando bene c’è sempre tempo. Dopo un anno senza giocare, avevo bisogno di mettere minuti nelle gambe: per questo ho scelto la Carrarese”.

Hasa ha poi ripercorso anche il suo passaggio dal Lecce al Napoli: “Mi ha chiamato il direttore Manna, che mi conosceva dai tempi della Juventus. Sono stato sorpreso e contento. A Napoli sono cresciuto tantissimo, lavorando al fianco di campioni e negli allenamenti di Conte”.

E proprio sul tecnico azzurro, il centrocampista ha speso parole importanti: “Quello che si dice su Conte è tutto vero. Grazie a lui sono cresciuto a livello di gamba e di intensità”.