Zola: "Impossibile dire chi vincerà lo Scudetto. Su Napoli-Juventus…”
Gianfranco Zola ha parlato dal Viola Park di Firenze a margine della conferenza stampa di presentazione della partnership fra la Serie C e Cattolica Assicurazioni.
Come vede la lotta Scudetto che coinvolge così tante squadre?
"E' una caratteristica del campionato italiano negli ultimi anni e questo dà valore alla Serie A. Non saprei dire chi vincerà, è tutto indeciso".
Napoli-Juventus e il ritorno di Spalletti al Maradona?
"Una partita molto importante per entrambe. Il Napoli era in una mezza crisi, poi ha fatto tre risultati straordinari. Questo è tipico delle squadre di Conte, più vanno in difficoltà e più producono. Sarà importante anche per la Juventus, vedo dei segni di ripresa e del lavoro di Spalletti, sarà un test importante perché darà informazioni importanti ad entrambe".
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Napoli
|Juventus
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro