Zola: "Impossibile dire chi vincerà lo Scudetto. Su Napoli-Juventus…”

Gianfranco Zola ha parlato dal Viola Park di Firenze a margine della conferenza stampa di presentazione della partnership fra la Serie C e Cattolica Assicurazioni.

Come vede la lotta Scudetto che coinvolge così tante squadre?

"E' una caratteristica del campionato italiano negli ultimi anni e questo dà valore alla Serie A. Non saprei dire chi vincerà, è tutto indeciso".

Napoli-Juventus e il ritorno di Spalletti al Maradona?

"Una partita molto importante per entrambe. Il Napoli era in una mezza crisi, poi ha fatto tre risultati straordinari. Questo è tipico delle squadre di Conte, più vanno in difficoltà e più producono. Sarà importante anche per la Juventus, vedo dei segni di ripresa e del lavoro di Spalletti, sarà un test importante perché darà informazioni importanti ad entrambe".