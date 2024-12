Podcast Accardi: "Napoli già da scudetto anche senza aspettare gennaio"

Ospite di TMW Radio, durante Maracanà, è stato l'agente Beppe Accardi. Ecco le sue parole:

Napoli, Conte insiste nel volere un centrale difensivo. Giusto accontentarlo?

"Per me già così il Napoli è da scudetto. E' ovvio che se accontentano l'allenatore per rafforzargli un reparto già forte, le cose diventano più semplici. Ad oggi è una delle candidate allo scudetto".

L'Atalanta oggi è da scudetto?

"Sì, senza ombra di dubbio. Se la può giocare fino alla fine. E' una squadra completa, che ha una filosofia di gioco e mentale. Non dimentichiamoci che la filosofia dell'azienda è quella che ti mette in condizione di crescere e andare avanti. Il Milan per esempio non va bene perché non ha più la filosofia aziendale che aveva Berlusconi. L'Atalanta ha investito su un allenatore, gli ha dato fiducia, ha dato una cultura del lavoro e si vedono i risultati".