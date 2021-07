Accardi: "Spalletti ha la stessa logica di Sarri, il Napoli deve ripartire da chi ha già"

A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Beppe Accardi, agente: "Credo che le priorità del Napoli sia quella di trattenere i giocatori che ha già. Si parla di grandi giocatori acclamati dopo che abbiamo vinto un Europeo con giocatori che solo dopo lo sono diventati. Quando arrivò Sarri a Napoli arrivò con la stessa logica di Spalletti e partì da quei giocatori come Koulibaly o Jorginho che non avevano fatto una grande stagione. La verità sta sempre nel mezzo.

Oggi c'è la crisi e il Napoli ha due priorità: deve rasserenare Koulibaly per farlo restare e mettere a posto la situazione Insigne. Poi il tempo per andare sul mercato si trova. Tante squadre si stanno muovendo mettendo in piedi buone squadre. Spalletti è una persona molto intelligente, così come De Laurentiis: troveranno la quadra e si toglieranno qualche soddisfazione importante. Spalletti ha le stesse capacità di Mancini per poter fare ottime cose".