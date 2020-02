Accardi su Gattuso: "Interpreta la gara a seconda delle necessità. A Cagliari..."

Nel corso di Marte Sport Live è intervenuto il procuratore sportivo Beppe Accardi in merito alle vicende di casa Napoli: "Gattuso ha una grande qualità, quella di riuscire ad interpretare le partite a seconda delle necessità in un modo oppure in un altro. Ha fatto un grande lavoro al Milan ma non è stato confermato. Ora sta dimostrando di poter fare calcio a grandissimi livelli. Con il Cagliari affronterà la gara in maniera aggressiva dato che ha giocatori che hanno queste qualità".