Accostato al Napoli, da Udine: "Lucca in fase di crescita, stagione positiva ma serve riprova"

Sembrerebbe che al Napoli, se dovesse partire Simeone che Conte vorrebbe trattenere, piacerebbe Lorenzo Lucca dell’Udinese.





Nel corso di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli, ne ha parlato Francesco Pezzella, giornalista di Udinese Tv: "Lucca può andare al Napoli? Da qui al dire sì o no ce ne passa. E’ un giocatore che è in fase di crescita che ha dimostrato di poter ritagliarsi uno spazio importante nella nostra Serie A. Il giudizio sulla sua stagione è positivo, poi bisogna avere la riprova in una big”.