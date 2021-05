Accostato al Napoli, pres. Empoli su Dionisi: "Vorremmo tenerlo, ma altri si sono accorti di lui"

Alessio Dionisi è stato uno dei grandi artefici della promozione dell'Empoli in Serie A. Il giovane tecnico toscano è entrato nel mirino di diversi club importanti, il Napoli su tutti, in vista della prossima stagione. Ne è consapevole anche il presidente toscano Fabrizio Corsi che nell'immediato post gara ha parlato così del futuro dell'allenatore: "Mister Dionisi è bravo, è riuscito a migliorare i ragazzi attraverso il lavoro settimanale ma è stato bravo anche a gestire il gruppo durante tutto l'anno. Il nostro allenatore ideale è uno di questo tipo. Noi vorremo mantenerlo, ma so che del buon lavoro che ha fatto si accorgono anche gli altri".