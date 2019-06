Ad Empoli: "Mi hanno consigliato Gaetano, i due ds si sono incontrati. Su Di Lorenzo..."

L'asse Napoli-Empoli è caldo da anni, tant'è che il primo colpo di De Laurentiis è stato Giovanni Di Lorenzo. Di questo ed altro ha parlato Francesco Ghelfi, amministratore delegato del club toscano, intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: "Traoré-Juventus? Sì, penso che andrà lì, è un ottimo calciatore. Bennacer? E' molto maturo, ha fatto dei passi importanti da noi, sia in B che in A. Io credo che sia un calciatore pronto, non gli manca niente. Parlo di Serie A, poi non so se anche per una big. Il suo ruolo più congeniale è da vertice basso di centrocampo e credo che una pedina del genere manchi a diverse squadre".

DI LORENZO AZZURRO - "E' un giocatore che ha fatto dei passi in avanti incredibili nel corso dell'ultima stagione. Si è applicato molto, vuole migliorarsi, ha segnato tanto. Per me il Napoli ha preso un grande giocatore. Gaetano? Non lo so. So che Giuntoli e Accardi si sono incontrati, ma non so di cosa hanno parlato. Un tassista napoletano me l'ha fortemente consigliato".