AD Lega A: “Regole federali non consentono a club italiani di partecipare a Superlega e Serie A”

Presente all'evento Social Football Summit a Roma, l'amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo ha parlato della Superlega: “Arrivare in Tribunale non è mai l’ideale, ma quel modello è profondamente sbagliato. E’ stato un tentativo di strappo mal compreso. Le regole federali ad oggi non consentirebbero ai club italiani di partecipare alla Superlega e alla Serie A contemporaneamente.

In chiusura, De Siervo è tornato sul paragone con il basket: “E’ complicato mettere insieme sistemi sportivi diversi. Credo che quello del basket sia l’esempio da non seguire. Un torneo che ha generato un prodotto buono (Eurolega, ndr) ha distrutto allo stesso tempo i campionati nazionali. Il fatturato della Superlega verrebbe sottratto sostanzialmente a quello delle leghe più importanti. Si ridurrebbe il numero delle squadre nei campionati e avremmo club con fatturati tre o quattro volte superiori agli altri. Credo che al netto dei Tribunali, dal punto di vista sportivo una sentenza non contraria alla Superlega genererebbe un terremoto con conseguenze che nessuno ora può prevedere. Questo shock di rincorsa con più soldi per pochi soggetti va combattuto, per evitare di distruggere il calcio come lo conosciamo”.