Ad Roma a Sky: "Zaniolo, Pellegrini e Dzeko via? Vedremo a fine stagione"

Giudo Fienga, CEO della Roma, a pochi minuti dalla sfida di campionato con il Napoli è intervenuto al microfono di Sky Sport: "Rispettiamo molto i tifosi, sentiamo una certa responsabilità per ciò che stanno provando, ma noi siamo focalizzati sulla ricerca delle soluzioni e non delle colpe".

Dzeko, Pellegrini e Zaniolo sono cedibili? Ascolterebbe offerte? "Abbiamo un progetto che deve creare le condizioni affinché i calciatori abbiano le giuste ambizioni. I calciatori sono consapevoli di ciò e stanno lavorando, vediamo a fine stagione a che punto sarà il progetto e faremo le nostre valutazioni. Il progetto Roma non può che essere ambizioso".

Più vicino lo stadio o il cambio di proprietà? "Io mi occupo della gestione del club e devo garantire stabilità al progetto. Per lo stadio abbiamo completato tutto il percorso, mancano gli ultimi step del Comune che sta lavorando per questo. Speriamo che tutto si completi a breve, noi restiamo positivi. La questione si è allungata tanto, così come le aspettative di Pallotta. Non penso che Pallotta si sia disamorato per questo. Siamo determinati sul progetto e anche sullo stadio".