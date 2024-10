AD Serie A apre a sperimentazioni tecnologiche: "Terreno fertile per introdurre qualsiasi novità"

Intervistato dall'edizione odierna de Il Messaggero, l'amministratore delegato della Lega di Serie A Luigi De Siervo ha commentato l'introduzione della tecnologia nel nostro campionato: "Come Serie A abbiamo ben chiara la responsabilità che deriva dalla gestione di un progetto così importante per i tifosi. Siamo guidati dalla volontà di voler continuare a innovare per sostenere e supportare gli arbitri nella loro capacità di fare le scelte giuste durante la gara. Infatti siamo stati i primi al mondo ad aver introdotto la Glt ovvero la Goal Line Tecnology (incredibilmente ancora assente in Spagna, il Bar, il fuorigioco semiautomatico (Saot) e, da ultimo, il Bar Message sugli orologi degli arbitri.

In Premier viene già utilizzata l’intelligenza artificiale? La Serie A è l’ideale terreno fertile per introdurre qualsiasi novità tecnologica, autorizzata da Fifa e Ifab, che supporti il lavoro degli ufficiali di gara e contribuisca a rendere il nostro campionato sempre più attraente e spettacolare. Siamo storicamente ed effettivamente più avanti di tante altre Leghe grazie agli investimenti in tecnologia fatti in questi anni. Penso ad esempio al nostro Illiad Broadcasting Center di Lissone, il centro di produzione all’avanguardia dove nascono tutti i contenuti di Lega Serie A e che ospita tra gli altri servizi anche il Var centre".