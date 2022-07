Adana, Inler svela: “Ho detto a Kim che se andrà a Napoli sarà un grande successo”

Gökhan Inler, ex giocatore del Napoli attualmente all’Adana Demirspor, ha parlato a Kiss Kiss Napoli

Gökhan Inler, ex giocatore del Napoli attualmente all’Adana Demirspor, ha parlato a Kiss Kiss Napoli in vista dell’amichevole tra gli azzurri e i turchi di mercoledì: “Il Napoli è una squadra giovane e nuova, la nostra era è finita con Dries ma la squadra ha tanti anni davanti a sé per fare bene".

Mertens? "Quando è venuto a Napoli era ancora giovane e voleva crescere e ogni anno ha fatto sempre meglio. Ha fatto la storia del Napoli, è diventato una leggenda. Sarà sempre un napoletano. Tutti quelli con cui ho giocato sono andati via, adesso ci sono giocatori nuovi, hanno deciso così e dobbiamo rispettarlo".

Quanto pesa la maglia del Napoli? “Pesa tantissimo, lì sono diventato davvero giocatore, per me è un onore aver giocato con il Napoli".

Quale centrocampista si può associare a te per caratteristiche? “Ci sono ragazzi forti come Fabian, Lobotka, anche Elmas che è un talento ancora da vedere".

Su Kim: “Se il Napoli lo prende è un buon acquisto, può crescere tanto, può imparare ancora di più. Giocare con il Fenerbahce non è facile perchè lì c’è tanta pressione. A lui direttamente ho detto che se andrà a Napoli sarà un grande successo”.

Sulla Champions League: “L’importante è prendere più punti possibili in casa, stare compatti. Questo giovane Napoli può fare bene, i ragazzi vogliono mettersi in mostra”.