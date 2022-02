Adani a Canale8: "Insigne una perla che Napoli si è goduta per un decennio"

"La rosa del Napoli è diventata forte con il lavoro". Così parla Lele Adani, ospite di Canale 8 per la trasmissione Ne Parliamo il Martedì: "Per esempio non si sarebbe mai pensato di paragonare Di Lorenzo a Danilo della Juventus.

Insigne è stato un dono per il Napoli, una perla che la città ha potuto godersi per oltre un decennio. Si vedrà come verrà sostituito dopo l'addio in estate.

Europa League? È una competizione importante, basti pensare che in passato Porto e Atletico Madrid sono arrivate in fondo alla Champions passando per la vittoria di questa competizione. Il Barcellona? Quello che deve fare il Napoli è rispettare il Barcellona ma non temerlo. Deve cercare il suo calcio che gioca ormai da dieci anni e deve far correre all’indietro il Barcellona.