Adani a Sky: "Con Osimhen il Napoli ha sofferto meno dietro"

Lele Adani, opinionista per Sky Sport, ha commentato la vittoria del Napoli contro il Bologna ai microfoni dell'emittente satellitare: "Negli ultimi due mesi il Napoli ha dovuto fare i conti con una rosa dimezzata, è profonda e ricca di qualità ma non l'ha avuta a disposizione. Con Osimhen in campo il Napoli s'è abbassato, ha trovato sicurezza negli ultimi trenta metri e ha sofferto meno in fase difensiva. Tanto è vero che il gol del Bologna nasce da un errore dello stesso Napoli. E' stata una bellissima partita, il Napoli si mette nelle migliori condizioni per affrontare Milan, Juventus e Roma".