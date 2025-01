Adani alla Rai: "Kvara resta il più forte del Napoli! Ndoye non basta..."

Presente negli studi della 'Domenica Sportiva', l'ex calciatore e oggi opinionista Lele Adani s'è così espresso sul caso Kvaratskhelia, attaccante del Napoli che in questa sessione di calciomercato ha chiesto la cessione: "A me sembra che le parole di Conte siano state eloquenti e impeccabili, ha evidenziato anche la serietà del giocatore: è sempre stato titolare, anche con prestazioni inferiori rispetto a due anni fa. In questa vicenda ci perdono in tanti: ci perde soprattutto il Napoli perché è il giocatore più forte della rosa, altrimenti il PSG non pagherebbe 75 milioni di euro".

E ancora: "Lo scorso anno è stato utilizzato in modo depotenziato perché l'accordo per il rinnovo del contratto non è stato fortemente voluto. Detto ciò, quest'anno ha provato a fare altre cose. Il Napoli ci perde e Conte viene depotenziato: è un giocatore che va sostituito. Ndoye? Se pensate che possa bastare lui per sostituire Kvara, allora non si è capita bene la posizione dell'allenatore. Non può certo bastare".