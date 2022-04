Adani boccia Mario Rui: “È forte, ma con la Fiorentina ha sbagliato quasi tutto”

"È un giocatore forte, ma davvero ha sbagliato quasi tutto. La sconfitta del Napoli è grave perché non capitano tante occasioni così”.

TuttoNapoli.net

L'ex difensore Daniele Adani, intervenuto alla Bobo Tv, ha commentato così la sconfitta del Napoli contro la Fiorentina: “La partita del Napoli andava condotta diversamente e non può essere un discorso di valori, è un discorso di testa. Mario Rui, ad esempio, a Bergamo aveva fatto più chiusure determinanti nelle diagonali strette in area di rigore. Però il portoghese chiudeva e ripartiva perché poi il Napoli ha costruito le azioni da gol per vincere a Bergamo. Invece domenica Mario Rui ha sbagliato quasi tutto. È un giocatore forte, ma davvero ha sbagliato quasi tutto. La sconfitta del Napoli è grave perché non capitano tante occasioni così”.