Adani: "Buongiorno lo preferisco a Kim che doveva molto a Spalletti"

vedi letture

Lele Adani, al podcast Viva el Futbol, ha commentato così la gara di domenica del Meazza: "Identitaria la squadra di Conte, che ha preparato la partita molto sull'avversario, quasi con un obiettivo non dichiarato ma giustificato dalla prestazione: non perdere. Ho visto Kvaratskhelia correre all'indietro, in linea con le richieste di Conte. Olivera era su Dumfries, Politano su Bastoni, Kvara su Pavard. Il Napoli ha anche accettato l'uomo a uomo alternando pressione a densità in mezzo al campo. Il Napoli voleva spegnere l'Inter e ci è riuscito. Ai punti, però, l'Inter avrebbe vinto. Ma voglio sottolineare questo: il Napoli ha centrato l'obiettivo ma ha avuto una colpa. Non ha sfruttato bene 4-5 ripartenze forse perché era stanco.

Buongiorno? Gran difensore, ha giganteggiato, dice: ti mando dove voglio io. E' stato dominante. Dico una cosa provocante o pertinente: il Buongiorno di quest'anno io forse lo preferisco a Kim. In quel Kim c'è tanto di Spalletti e dunque di reparto, condivisione. Ma se li prendo singolarmente, in Buongiorno ci sono le qualità di uno dei difensori più forti in circolazione".