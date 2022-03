Adani: "Con Lazio e Cagliari 3 punti in più di quanto meritava. Juve? Può vincerle tutte"

Lele Adani, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, parla delle possibilità da parte della Juventus di rientrare nella corsa scudetto

Lele Adani, ai microfoni della Gazzetta dello Sport, parla delle possibilità da parte della Juventus di rientrare nella corsa scudetto: "La Juventus deve crederci perché può vincere 11 partite di fila. Vlahovic fa la differenza a ogni pallone che tocca, ma per sfruttarlo i bianconeri devono migliorare nella filosofia di gioco. L'Inter di Inzaghi deve tornare a segnare: la sfida contro la Juventus sarà cruciale. Il Milan di Pioli deve sperare nel ritorno di Ibra per rigenerarsi, ma le tre davanti non sono irraggiungibili".

Il Napoli si è prepotentemente rilanciato con la vittoria sulla Lazio.

"Credo che sia una squadra finalmente pronta per vincere, grazie al lavoro di Spalletti. Tra Cagliari e Roma il Napoli è riuscito a portare a casa tre punti in più di quanto forse avrebbe meritato. Ora ha la supersfida con il Milan: vincesse, avrebbe una spinta pazzesca".