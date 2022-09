Adani distrugge Allegri: "Non sa nulla di calcio, di padel, di ippica, di tennis. Non sa niente"

GIOVANILI ITALIA UNDER 18, BATTUTA DI MISURA LA SERBIA: 15' PER L'AZZURRINO D'AVINO Vince di misura l'Italia Under 18 di Franceschini che regola i pari età della Serbia nella prima delle due amichevoli in programma tra oggi e sabato 24 settembre. Vince di misura l'Italia Under 18 di Franceschini che regola i pari età della Serbia nella prima delle due amichevoli in programma tra oggi e sabato 24 settembre. LE ALTRE DI A MILAN, MAIGNAN KO: INSERITO TATARUSANU IN LISTA CHAMPIONS Ciprian Tatarusanu è stato inserito nella lista Champions del Milan dopo l'infortunio rimediato da Mike Maignan Ciprian Tatarusanu è stato inserito nella lista Champions del Milan dopo l'infortunio rimediato da Mike Maignan