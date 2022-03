Adani elogia Spalletti: “Con l’ingresso di Mertens è stato complice e artefice della vittoria”

"Quindi Spalletti ha avuto ancora la meglio nelle scelte, sta incidendo tanto in questo cammino del Napoli”.

Lele Adani, presente negli studi di '90° minuto’, ha parlato del Napoli e del successo contro l’Udinese: “Ovviamente i titoli sono per Osimhen, secondo 2-1 consecutivo. La vittoria con l'Udinese è arrivata in rimonta ed è stato complice e artefice secondo me Luciano Spalletti che ha messo Mertens dal primo minuto del secondo tempo. Per la seconda volta ha giocato con il centrocampo a 3, ha messo Mertens dietro Osimhen a legare il gioco e a dare qualità. Ha cambiato l’assetto, la forza della sua squadra, ha ribaltato un risultato difficile contro un’Udinese che stava bene in campo, forte fisicamente e pronta a ripartire. Quindi Spalletti ha avuto ancora la meglio nelle scelte, sta incidendo tanto in questo cammino del Napoli”.