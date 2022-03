Adani elogia Spalletti: “Si vede la sua mano nella gestione e nelle scelte, penso a Mertens”

Ospite della ‘BoboTv’ su Twitch, Daniele Adani ha analizzato la prestazione del Napoli contro l’Udinese

Ospite della ‘BoboTv’ su Twitch, Daniele Adani ha analizzato la prestazione del Napoli contro l’Udinese: “Il campionato l’hanno iniziato Milan e Napoli e in questo momento sono ancora loro due in testa. Il Napoli ha rimediato alla grande alla sconfitta con il Milan che ha fatto male e ha rimesso a posto la situazione con queste ultime gare. Si vede la mano dell’allenatore nella gestione, nelle scelte. Penso a Mertens: prima ha tirato la carretta, poi è tornato Osimhen, ora tocca di nuovo al belga perché Osimhen non ci sarà a Bergamo. Con l’Udinese il suo ingresso in campo è stato decisivo”.