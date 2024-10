Adani esalta Neres: "Conosce il calcio e pensa gioco, sa sempre cosa fare"

Daniele Adani, ex difensore, oggi opinionista tv, è intervenuto a Viva el Futbal, podcast, e ha parlato di David Neres: "Ho un mio pensiero e lo dicevo già da quando lo stavano trattando. David Neres conosce il calcio. Quando gioca nei tre metri sa come fermarla, scaricarla, associarla ai compagni. Ogni tanto nel Benfica ha fatto anche la punta. Lui pensa gioco, ovvero sa sempre cosa fare e quando farlo e come bisogna farlo, in che tempi. Neres quando si trova nello spazio chiuso non batte mai la palla. Poi è chiaro che 20 gol lì fa Lukaku e 10 li fa Kvaratskhelia, ma lui fa 8 e 8 tra gol e assist. Però devi metterlo in condizione di ricevere".