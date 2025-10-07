Adani: "Il gol di Anguissa lo fa Milinkovic-Savic. Conte ha detto una cosa a sorpresa"

Lele Adani al podcast Viva el Futbol ha commentato la vittoria del Napoli in rimonta contro il Genoa: "Il Napoli non ha tirato in porta per un'ora, poi è cambiato tutto. Conte in conferenza dice anche che bisogna attaccare di più anche a costo di subire di più. Conte cinque anni fa non lo avrebbe mai detto. Quindi vuole provare a osare di più e forse è una lettura che paga di più.

Conte ha detto: fare densità a volte non paga. Questo è lavoro, un messaggio per tutti, non solo alla squadra. Il primo gol al Genoa è di Milinkovic-Savic che serve Spinazzola che è un terzino che fa l'ala. I giocatori non li metti in campo e dici, giochi. Devi spiegare, condividere. Conte ha portato tutti a un livello più alto. Il Napoli non era la squadra del decimo posto, va detto, e ora l'allenatore incide. Conte lo fa da sempre ai massimi livelli. Il giovane lo valorizza, il 'vecchio' come Lukaku diventa garanzia, poi ci sono giocatori che completano la rosa che a volte aggiungono quando sembra debbano essere ripiego se ci sono infortunati. L'anno scorso Conte con i Raspadori, Billing e Juan Jesus ha vinto lo scudetto".