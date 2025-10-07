Norvegia, Ostigard: "L'Italia è molto forte. Importante vincere, dopo posso parlare"

Leo Ostigard, difensore della Norvegia ed ex Napoli, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così del match contro Israele che attende la squadra di Stale Solbakken: "Quella contro Israele è una partita importante per noi, tutte le persone ovviamente parlano di questa situazione, che è molto brutta. L'importante è rimanere concentrati sulla partita, ma il momento è logicamente molto brutto. Resta fondamentale vincere, poi giocheremo contro l'Estonia e infine contro l'Italia a San Siro".

In Italia tutti tifano contro la Norvegia.

"Il gruppo è difficile, l'Italia è molto forte, ma vincere 3-0 in casa ha fatto sì che fossero al secondo posto. Mancano ancora 3 partite, noi siamo molto forti... È importante vincere, dopo parlo (ride, ndr)".