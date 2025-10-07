Montervino: “Con l’infortunio di Lobotka si aprono nuovi scenari, due le ipotesi"

Francesco Montervino, ex centrocampista e capitano del Napoli, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': “Non ho detto di non voler vedere mai i quattro centrocampisti, dico solamente che non vorrei vederli sempre, poi è chiaro che in alcune partite ci devono essere. Ora con l’infortunio di Lobotka, che è uno dei migliori al mondo nel suo ruolo, si aprono nuovi scenari, magari potremmo vedere De Bruyne a legare il gioco e poi naturalmente c’è Gilmour: dal punto di vista tecnico, il Napoli può guadagnare qualcosa con lui”.

