Di Gennaro: "Spinazzola tornato uno dei migliori, merito anche di Conte che rigenera i calciatori"

Antonio Di Gennaro, opinionista ed ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di 'Radio Goal': “Conte rigenera al 100% i calciatori, Spinazzola ha avuto uno dei peggiori infortuni che può avere un giocatore. Al Napoli è tornato uno dei migliori del campionato e questo è anche merito dell’allenatore.

Roma? Gasperini sta facendo un grande lavoro, ha curato molto la parte difensiva e sta migliorando anche alcuni calciatori, per lo scudetto però credo che Napoli e Inter hanno un organico migliore”.