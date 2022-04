Adani: “Il Napoli sapeva già dove avrebbe sbagliato l’Atalanta. Zanoli da Nazionale…”

Ospite della ‘BoboTv’ su Twitch, Daniele Adani ha analizzato la prestazione del Napoli contro l’Atalanta

Ospite della ‘BoboTv’ su Twitch, Daniele Adani ha analizzato la prestazione del Napoli contro l’Atalanta: “Il Napoli è stato bravo a sfruttare quelle 3-4 palle che sapeva che l’Atalanta avrebbe lasciato. E’ la squadra che ha più possesso di tutto il campionato, ma a Bergamo l’ha lasciato ed ha chiuso al 44% facendo un blocco più basso per aprirsi quegli spazi. Il primo gol che cambia la partita è un triangolo di 60 metri tra Mertens che allarga per Zanoli che fa una giocata alla Di Lorenzo, questo ragazzo per me può arrivare in nazionale, e poi lo chiude con Mertens che va alla Osimhen in profondità senza copertura dei centrali e spezza l’inerzia della gara. Il 2-0 è da fermo, ma procurato da Lobotka che si gira e va sempre via sotto pressione. Una grande prova, senza buttar palla lunga alla carlona non avendo neanche Osimhen che era la sua partita".