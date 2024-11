Adani incorona Spalletti: "Un genio, un grandissimo, è sulla strada giusta"

vedi letture

Lele Adani, ex calciatore e oggi commentatore, ai microfoni della trasmissione Viva El Fùtbol ha parlato della Nazionale italiana: "Italia senza qualità? Rimane un tuo parere. Io invece cosa dico: che il campo mi ha dato quella cosa. Cioè io attraverso la somma tra allenatore che dà tantissimo - e che probabilmente non è riuscito a dare quest'estate, l'ha anche un po' ammesso - ma il campo mi ha detto che siamo competitivi.

Poi è andato incontro anche per capire i ragazzi, ha detto 'Forse sono stato un po' opprimente, non sono stato in grado di capirli'. Si è preso la responsabilità, quindi adesso è nella strada giusta lui nel suo modo di fare il suo mestiere, da genio sono d'accordo, da grandissimo, da top. Poi se tu dici 100 l'allenatore 0 loro io non ti credo. Secondo me lui (Spalletti, ndr) è riuscito a trovare delle chiavi per valorizzare le qualità singole, qualsiasi esse siano. Ma a me interessa l'insieme e l'insieme va".