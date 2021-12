Adani: "Inter e Milan hanno superato il Napoli. Milano comanda meritatamente"

Presente negli studi di ‘90° Minuto’ su Rai 2, l’opinionista Lele Adani analizza così il momento vissuto dalle milanesi: “Milano comanda, avevamo finito lo scorso campionato con l’Inter avanti e dietro il Milan e quest’anno si sta ripetendo con le milanesi avanti, che hanno superato entrambe il Napoli e meritatamente sono al comando. Il Milan aveva avuto quella settimana in cui aveva preso sette gol, l’Inter invece sta viaggiando forte, gioca un bel calcio, sei vittorie nelle ultime sette partite in Serie A e tre vittorie di fila in Champions. Milano è una città che torna con merito ai vertici del calcio italiano, facendo un bel calcio, mettendo in campo idee e coraggio e divertendo anche”.