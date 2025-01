Adani: “Juventus 0 totale nel 2T. Visti Jesus, Spinazzola e Rrahmani?”

Nel corso del podcast 'Viva el futbol', l'ex difensore Lele Adani ha parlato di Napoli-Juventus: "Il secondo tempo di Napoli è quello che più mi ha deluso della Juventus. Credo nel progetto e nell’allenatore, c’erano stati segnali positivi, nel primo tempo fai quella prova quindi non è in discussione l’idea e ci hai pure inserito Kolo Muani che fa subito gol. Dovevi poi salire nel secondo e non puoi non essere deluso da analista.

Tu sai che il Napoli avrebbe reagito che ti aspettavi? La Juve ha subito senza competere, se vedete le statistiche del secondo tempo sono tutti 0. 0,00 xG, 10 tiri a 0, tiri in porta 3 a 0, angoli 6 a 0. Potevi prenderne pure 4 ma devi attaccare, reagire. Così non mi va giù. Juve forte? Se Juan Jesus, Spinazzola, Rrahmani e gli altri fanno quella partita lì, perché la Juve non può vincere a Napoli?".