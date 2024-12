Adani: "Neres fa tante cose e quasi tutte belle. Una sola pecca..."

Daniele Adani, ex difensore dell'Inter, ha rilasciato alcune dichiarazioni a 'La Domenica Sportiva' su Rai Due commentando la prova del Napoli di sabato a Udine: “Neres fa tante cose e quasi tutte belle. Poteva far meglio all'occasione capitatagli nei primi minuti. Però dopo ha giocato molto bene nell'uno contro uno anche grazie alla sua velocità. Sull'azione del gol, in slalom, va sul destro e viene premiato nonostante un tiro sbagliato col destro. Sostituendo Kvaratskhelia ha fatto il bello e cattivo tempo".