Adani non ha dubbi: “Osimhen si è dimostrata la più grande sfida vinta da Spalletti”

Ospite della ‘BoboTv’ su Twitch, Daniele Adani ha analizzato la prestazione del Napoli a Verona: “Il Napoli non ha fatto una così grande partita a Verona, però l’ha voluta la vittoria. Veniva da una batosta col Milan e si è rifatto. E’ stata una risposta significativa. Gli sterni offensivi non mi sono piaciuti, male Lozano, un po’ meglio Politano che ha fatto il primo assist ad Osimhen, Infatti poi Spalletti ha cambiato entrambi e Elmas e Insigne hanno fatto un pochino meglio. Zielinski? La sua stagione migliore l’ha fatta l’anno scorso. Lui è fortissimo ma gli manca continuità. Anche se osserviamo il linguaggio del corpo, non è così passionale, ossessionato. Quello step in più che deve fare lo deve fare mostrando con continuità tutte le sue qualità. Osimhen? Lo dico da inizio anno che sarebbe stata la più grande scommessa vinta da Spalletti e così è stato”.