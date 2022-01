Adani: "Olivera può adattarsi facilmente. Mertens va trattenuto, farei fatica a digerire l'addio"

Daniele Adani, ex difensore di Inter e Fiorentina, ha rilasciato un'intervista a La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato del calciomercato di gennaio, dando giudizi sulle varie squadre, a cominciare dalla Juventus: "Zakaria è un ottimo giocatore, copre bene il campo e non difetta in personalità. Kulusevski però fa saltare il banco, non l'avrei dato via. Si è però capito che i bianconeri hanno preso chiunque volessero".

Poi passa all'Inter, al Milan e alle altre: "Gosens è un acquisto sopra la media, mentre Caicedo è stato il miglior 12° uomo con Inzaghi alla Lazio e sa lavorare spalle alla porta. Fossi il Milan proverei a fare un ultimo tentativo per Kessie e prenderei qualcuno sulla trequarti come Lang, che è bravo, ma rende meglio a sinistra, oppure Jonathan David che mi piace e Isak che mi fa impazzire. Botman è da Milan. Atalanta, Boga può diventare devastante con Gasperini"

Anche il Napoli pensa al futuro: bloccato per la prossima stagione Olivera del Getafe.

"Un giocatore di rendimento, che può adattarsi facilmente. Il Napoli dovrà trattenere Mertens. Farei fatica a digerire l’addio del belga".