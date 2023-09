Adani: "Osimhen e altri ora sbracciano, prima facevano 20 tiri se giocavano male"

Lele Adani è intervenuto alla Bobo Tv per commentare il momento vissuto dal Napoli

Lele Adani è intervenuto alla Bobo Tv per commentare il momento vissuto dal Napoli: "Garcia? Non dico che sia giusto tenere tutto quello che c'era, ma non puoi neppure operare pensando che il passato non avesse cose che funzionavano, anche perché la gestione precedente era stata perfetta. Tu potevi inserirti nella perfezione, ma non smontarla. Il Napoli è tornato normale. Da giugno sembrano passati tre anni, non tre mesi. Non c'è più niente di quella gestione. Per me il Napoli è involuto e vado nello specifico: il Napoli non tira più in porta. Con Spalletti se giocavi male facevi 20 tiri in porta. La variabile era: vincere facendo due o quattro gol.

I giocatori alzano le braccia, Osimhen ora lo fa sempre. Io non voglio far passare per negative le scelte di Garcia, ma valuto cosa succede in campo. Lobotka era il fulcro del gioco, non puoi togliergli i gradi perché tutti devono toccare il pallone. Kvara è stato tolto a due minuti dalla fine. Ora parlo della società: i rinnovi tardivi portano malumori. Per Osimhen c'era l'Arabia, se tu chiedi 200 milioni e poi loro te li offrono e tu aumenti la proposta a 500 milioni, allora l'agente deve chiedere 20 milioni all'anno. Intanto passa il tempo e i rapporti si intossicano".