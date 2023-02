Adani pazzo di Kvara: "È già tra i top in Europa. Parliamo di un 2001, è cresciuto in fretta"

"È un esterno che fa gol, fa assistenze, lavora in fase difensiva, ha un atteggiamento sempre giusto".

TuttoNapoli.net

"È tra i top in Europa". Dagli studi di Rai Sport, l'ex calciatore Lele Adani incorona così Kvicha Kvaratskhelia, protagonista anche oggi di una prestazione sontuosa al Picco de La Spezia: "È un esterno che fa gol, fa assistenze, lavora in fase difensiva, ha un atteggiamento sempre giusto... Parliamo comunque di un 2001, è cresciuto in fretta e ha già dimostrato di essere forte, dall'inizio".