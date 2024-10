Adani pazzo di Lobotka: "Chi vuole calcio parte da lui. Il Barça direbbe «Lobotka e altri 10»"

Lele Adani, ex giocatore e oggi commentatore, è intervenuto ai microfoni di Viva El Futbol parlando tra i vari temi di Stanislav Lobotka: "Secondo me se tu adesso, con tanti direttori, allenatori, io sono assolutamente certo di quello che dico: nemmeno per forza ad alti livelli, gli dai Lobotka, io sono convinto che non te lo prendono tutti. Sai chi te lo prende? I migliori al calcio. No, son quelli di quella dinastia là: Spagna e Barcellona. Quelli là te li prendono tutti. Quelli là dicono 'Lobotka e poi gli altri 10'. Chi vuole calcio parte da Lobotka, non vuole Lobotka, ma parte da Lobotka".