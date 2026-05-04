Scudetto Inter, clamoroso Sabatini a Pressing: "A Milano si lavora, a Napoli due giorni di ferie"

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Fa discutere il commento di Sandro Sabatini sulla festa scudetto dell’Inter, messa a confronto con quella del Napoli. Durante la trasmissione Pressing su Mediaset, il giornalista ha sottolineato le differenze tra le due piazze. “A Milano si lavora, invece a Napoli si sono presi due giorni di ferie”, ha dichiarato Sabatini, riferendosi alle immagini meno partecipate rispetto alla festa azzurra di un anno fa, con Piazza Plebiscito gremita.

Sabatini si è pure fatto una risata

La battuta ha provocato la reazione della conduttrice Monica Bertini, che lo ha subito richiamato, ma il giornalista non ha fatto marcia indietro, anzi ha ribadito il concetto con una risata. Un’uscita che ha inevitabilmente acceso il dibattito tra tifosi e addetti ai lavori.