Adani: "Scudetto meritato! Napoli va rispettata, quanto amore e passione..."

L'ex calciatore e oggi opinionista Lele Adani, è intervenuto a Televomero durante Il Bello del Calcio attraverso un videomessaggio: "Lo Scudetto è meritato anche se con un disavanzo di un punto, questo va sottolineato. Un campionato vinto da un condottiero insieme a degli eroi che non si sono fermati davanti alle difficoltà. Napoli merita rispetto! Io ho parlato di rumore dell'amore, che secondo me risuonerà in tutta Italia. Quanto amore e quanta passione! Una città magica...".