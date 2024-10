Adani sicuro: "Il Napoli non esiste senza Lobotka, come volessi sostituire Xavi o iniesta"

Lele Adani, giornalista, è intervenuto ai microfoni della trasmisisone Twitch 'Viva El Fùtbol' parlando tra i vari temi anche della prestazione della squadra di Antonio Conte. Di seguito le sue parole:

"Solo applausi per l'Empoli, Napoli niente il primo tempo. Solo un rilievo da fare, Buongiorno è il sostituto di Kim, ma un anno dopo. Il Napoli senza Lobotka non può esistere, come se volessi sostituire Xavi o Iniesta. I cambi hanno cambiato tanto nell'atteggiamento di una partita che rischiava di andare via".