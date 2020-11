Adani su Bakayoko: "Non è mai giallo! Come si fa a condizionare così una gara?

"Come può ammonire e condizionare l'intera partita di un ragazzo che voleva soltanto passare il pallone? Non è mai giallo!". Questo il commento a caldo di Daniele Adani sull'ammonizione di Bakayoko, punito per un contatto avvenuto dopo che il pallone era stato giocato dal centrocampista del Napoli che, al massimo, il fallo lo aveva subito.