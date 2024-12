Adani su McTominay: "Ricordate cosa dicevamo quando era allo United?"

vedi letture

Al podcast Viva el Futbol, l'ex difensore Lele Adani ha parlato così di McTominay: "Ha fatto 255 nel Manchester United, viene dalle giovanili e Napoli è il primo trasferimento della sua carriera. Conte non lo cambia mai. Dalla prima da titolare, sempre in campo. 916 minuti coi 16' di Cagliari all'esordio. McTominay ha l'anima di Conte. Ma non è l'unico. Con il Torino, il Napoli ha fatto una delle migliori partite. Pensano tutti allo stesso modo. Lukaku ha fatto una buona partita. McTominay è diverso da Zielinski. Ti aggiunge in un modo di pensare diverso. Bisogna fare i complimenti all'allenatore.

Come ha fatto lo United a lasciarlo partire? Attenzione, McTominay qua a Napoli prende la gloria, ma allo United no. E noi dicevamo: se gioca McT allo United ci può giocare chiunque...".