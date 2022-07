Adani: "Tre perdite pesantissime per il Napoli, ma Spalletti è l'allenatore giusto"

"Il calcio è cambiato. Ora si privilegiano le idee, il lavoro, le intuizioni. Prendete il Milan. Privo del totem Ibra ha vinto lo scudetto con il lavoro"

TuttoNapoli.net

"Il calcio è cambiato. Ora si privilegiano le idee, il lavoro, le intuizioni. Prendete il Milan. Privo del totem Ibra ha vinto lo scudetto con il lavoro e con soluzioni tattiche che sono mancate alle tre squadre più forti: Inter, Juve e Napoli".

Così parla Lele Adani ai microfoni di Libero, soffermandosi anche sulle novità in casa azzurra: "Per dieci anni il Napoli è stata la squadra con il calcio più riconoscibile. Aver smarrito quei tre (Mertens, Insigne e Ospina) è un duro colpo. Ma Spalletti è l’allenatore giusto per alimentare quelle famose idee di cui parlavo. Ha di fronte una sfida affascinante".